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15:33 (мск), источник: РИА Новости

Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину

БРЮССЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск заявил в Биаррице, где пройдет саммит G7, что не может согласиться с предложением пригласить РФ обратно в «семерку», призвав при этом подумать над идеей позвать Украину как гостя на следующую встречу.

Источник: РИА Новости

Туск напомнил о словах президента США Дональда Трампа, допустившего возможность присоединения РФ к «семерке».

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет вопрос присоединения России к «большой семерке» на ближайшем саммите G7 в Биаррице.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «большой семерки» и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Год назад в Канаде президент Трамп предложил снова пригласить РФ в «семерку», открыто заявляя, что аннексия Крыма была частично оправдана, и что мы должны принять этот факт. Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой и предложением, потому что условия исключения РФ в 2014 году все еще остались действительными.
Дональд Туск

«Более того, есть новые причины, как, например, российские провокации в Азовском море. Когда Россия была впервые приглашена в G7, считалось, что она последует по пути либеральной демократии, прав человека и верховенства закона. Кто из нас может с полной уверенностью сказать, что РФ находится на этом пути?» — заявил Туск.

Он также сказал, что «сегодня попытается убедить своих коллег, что лучше было бы пригласить Украину, конечно, как гостя, на следующую встречу G7, чтобы услышать мнение нового президента». «Я говорил с ним об этом пару дней назад и знаю, что он был бы в этом заинтересован», — отметил Туск.

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