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19:31 (мск), источник: Ведомости

Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters.

Источник: AP 2019

В результате с 1 сентября китайские товары стоимостью $300 млрд будут облагаться пошлиной не в 10%, как планировалось ранее, а в 15%. Кроме того, Трамп пообещал с 1 октября повысить уже действующие пошлины на товары из Китая стоимостью $250 млрд с 25 до 30%.

Так президент США отреагировал на решение Пекина ввести пошлины на американские товары стоимостью $75 млрд. Трамп назвал этот шаг Китая политически мотивированным.

После заявления о повышении пошлин президент США добавил, что открыт к переговорам с КНР. Следующий раунд торговых обсуждений между Вашингтоном и Пекином должен состояться в сентябре.

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