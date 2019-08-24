16:09 (мск), источник: Lenta.Ru
Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку
Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне. Об этом сообщает «Интерфакс».
Временным поверенным назначен
В апреле газета «Коммерсантъ» сообщала, что Яковенко может покинуть свой пост летом и получить должность руководителя Дипломатической академии.
64-летний Яковенко провел на этой должности восемь лет. В марте 2019 года таблоид The Mail of Sunday обвинил его в том, что, работая в постпредстве СССР в