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19:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай отреагировал на новый удар со стороны США

Китай отреагировал на решение Соединенных Штатов повысить действующие пошлины на китайские товары на общую сумму 550 миллиардов долларов. Об этом в субботу, 24 августа, передает РИА Новости.

Источник: AP 2019

Согласно заявлению Министерства коммерции КНР, Пекин выступает категорически против очередного повышения ставки ввозных пошлин.

Ранее стало известно, что США с 1 октября повысят действующие пошлины на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов на 30 вместо 25 процентов. Вместе с тем с 1 сентября будут увеличены пошлины на товары объемом 300 миллиардов долларов на 15 вместо 10 процентов.

США и Китай ведут торговую войну уже более полутора лет. В конце июня лидеры обоих государств — Дональд Трамп и Си Цзиньпин — на саммите G20 договорились о перемирии. Однако в конце июля отношения двух стран вновь обострились, и они обменялись угрозами.

Следите за развитием темы Торговые войны
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