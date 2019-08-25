Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера

Сенатор Владимир Лукин, бывший омбудсмен, в субботу внес в Думу законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах. Автор пишет, что проект разработан для обеспечения открытости и гласности деятельности правоохранителей.
«В Росгвардии будет изучен данный законопроект, в том числе — насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — рассказал собеседник.
Также в ведомстве рассмотрят, насколько законопроект соответствует уже действующим нормативно-правовым актам, заключил Грибакин.