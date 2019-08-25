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01:12 (мск), источник: РИА Новости

КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной пусковой установки

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. КНДР заявила в воскресенье, что накануне успешно испытала новую «сверхкрупную» пусковую установку, способную запускать несколько ракет, передает Рёнхап.

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Агентство со ссылкой на северное Центральное телеграфное агентство Кореи добавляет, что испытанием руководил Ким Чен Ын.

«Тестовый пуск показал, что все тактические и технологические характеристики системы достигли заданных критериев», — говорится в тексте.

Утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию.

Между тем, Дональд Трамп говорил, что Ким Чен Ын обещал прекратить пуски, когда учения США и Южной Кореи завершатся.

Ракетные испытания КНДР: реакция США
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8 августа© Ньюстюб
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