05:49 (мск), источник: Известия
На Украине заявили об успешном испытании космической ракеты
На Украине провели огневые испытания украинской
Отмечается, что испытания провели еще 23 августа. Сама ракета предназначена для работы в космосе и для выведения на орбиту спутников различного назначения.
«Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами “КБ Южное”. Испытания признаны успешными!» — говорится в сообщении бюро.
Ракета работает на самовоспламеняющемся и долгохранимом жидком топливе.
В 2017 году