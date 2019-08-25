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05:49 (мск), источник: Известия

На Украине заявили об успешном испытании космической ракеты

На Украине провели огневые испытания украинской ракеты-носителя класса «Циклон-4». Об этом 25 августа сообщило «Конструкторское бюро Южное» в своем Facebook.

Источник: Конструкторское бюро "Южное»

Отмечается, что испытания провели еще 23 августа. Сама ракета предназначена для работы в космосе и для выведения на орбиту спутников различного назначения.

«Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами “КБ Южное”. Испытания признаны успешными!» — говорится в сообщении бюро.

Ракета работает на самовоспламеняющемся и долгохранимом жидком топливе.

В 2017 году экс-президент Украины Петр Порошенко назвал Украину космической державой, благодаря которой возможна доставка космонавтов на МКС. В сентябре прошлого года он заявил, что украинские специалисты научились «перехватывать» данные российских спутников, что говорит о «сильной школе» технологий в стране.

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