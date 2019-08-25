07:12 (мск), источник: Интерфакс
Джонсон на G7 объявит о сокращении отступных Брюсселю на 30 млрд фунтов
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU —
Телеканал Sky News напоминает, что на 25 августа у премьера Великобритании запланирована встреча с Туском. Предполагается, что в ходе переговоров Джонсон объявит о том, что Великобритания выплатит Брюсселю лишь 9 млрд фунтов стерлингов. Как отмечает Sky News, это на четверть меньше суммы, о которой договаривалась с ЕС
По мнению авторов статьи в The Sunday Times, таким образом британский
В начале июня президент США Дональд Трамп посоветовал британским властям не платить отступные Брюсселю. «Я бы не заплатил, это огромная сумма», — говорил он.
Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.
Джонсон, выступая с программной речью после назначения