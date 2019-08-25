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10:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп допустил приглашение России на саммит G7

Президент России Владимир Путин наверняка будет приглашен на следующий саммит «Большой семерки». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Источник: AFP 2019

Трамп также подтвердил, что лидеры стран G7 обсудили возвращение России в клуб, однако случится ли это точно, он не знает.

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Ранее 25 августа Kyodo сообщило, что главы стран «Большой семерки» обсудили возможность перехода к формату G8 с участием России. При этом источник агентства подчеркнул, что содержание этого разговора «ни за что не будет раскрыто».

Позвать Москву на саммит G7 в 2020 году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился Дональд Трамп, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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