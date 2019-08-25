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17:27 (мск), источник: Ведомости

Комитет Госдумы по безопасности поддержал инициативу об идентификации силовиков

В Госдуме поддерживают необходимость уточнения процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии, сообщил «Ведомостям» председатель комитета по безопасности единоросс Василий Пискарев. Более того, по его словам, комитет тоже подготовил соответствующий законопроект.

Источник: Reuters

Накануне член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, предлагающий обязать сотрудников Росгвардии и полиции носить идентификационные номера во время службы. Номер, по мнению сенатора, должен находиться на форменной одежде или амуниции так, чтобы его было хорошо видно.

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Инициатива Лукина будет внимательно изучена, отметил Пискарев. «Мы готовы взаимодействовать с автором, чтобы совместно выйти на проработанное решение данного вопроса», — сказал он.

Что касается законопроекта, подготовленного комитетом по безопасности, то он, например, предлагает обязать сотрудников Росгвардии, находящихся при исполнении, представляться при обращении к гражданам, рассказал Пискарев. Однако он отметил, что необходимы такие изменения, которые, с одной стороны, защитят права граждан, а с другой — не будут подвергать опасности самих сотрудников полиции и Росгвардии и членов их семей.

Предложение ввести обязательную идентификацию полицейских и сотрудников Росгвардии появилось на фоне массовых задержаний и разгонов протестов в Москве. На них сотрудники правоохранительных органов перестали носить жетоны с номерами и стали скрывать лица.

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