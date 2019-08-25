22:37 (мск), источник: РИА Новости
Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России
БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель увязала возвращение России в «Большую семерку» с выполнением Минских соглашений.
По ее словам, в ходе обсуждения тему России и Украины «были общие и различные оценки». Однако все
Ранее американский президент Дональд Трамп в свою очередь рассказал о работе над возвращением России в «Большую семерку». По словам главы государства, среди лидеров G7 есть сторонники присоединения Москвы. Трамп также допустил, что президент Владимир Путин будет приглашен на следующую встречу клуба.
Как отметил американский лидер, возвращение России будет выгодно для решения многих мировых вопросов. В то же время Трамп не исключил, что лидеры G7 «могут оставить все, как есть».
Вопрос о возвращении России в «Большую семерку поднимали президент Франции Эммануэль Макрон и Трамп. Вместе с тем Меркель и
В свою очередь,