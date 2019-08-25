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22:37 (мск), источник: РИА Новости

Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России

БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель увязала возвращение России в «Большую семерку» с выполнением Минских соглашений.

Источник: AP 2019

По ее словам, в ходе обсуждения тему России и Украины «были общие и различные оценки». Однако все страны-члены G7, подчеркнула он, поддержали позицию Германии, которая ожидает прогресса в минском процессе для присоединения России к международному клубу.

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Ранее американский президент Дональд Трамп в свою очередь рассказал о работе над возвращением России в «Большую семерку». По словам главы государства, среди лидеров G7 есть сторонники присоединения Москвы. Трамп также допустил, что президент Владимир Путин будет приглашен на следующую встречу клуба.

Как отметил американский лидер, возвращение России будет выгодно для решения многих мировых вопросов. В то же время Трамп не исключил, что лидеры G7 «могут оставить все, как есть».

Дискуссия о возвращении России

Вопрос о возвращении России в «Большую семерку поднимали президент Франции Эммануэль Макрон и Трамп. Вместе с тем Меркель и премьер-министр Британии Борис Джонсон выступили против этой инициативы.

Как отметил Владимир Путин, Россия считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки».

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рассмотрят приглашение, если оно поступит. Он также заявил, что Россия не считает возвращение в «Большую семерку» самоцелью.

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