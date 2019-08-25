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25 августа, источник: Известия

Кремль выразил надежду на здравый смысл участников G7 в вопросе России

Москва рассчитывает на здравый смысл стран-участниц G7 в отношении России, заявил 25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Известия

«Будь то Франция, будь то Италия, традиционно тесные отношения с Германией и Японией. С некоторыми странами пока восстанавливать [отношения] не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает», — цитирует Пескова ТАСС.

Он указал, что российская сторона выступает за хорошие отношения со всеми странами. При этом Песков отметил, что расширение формата G7 только за счет Москвы не будет достаточно эффективно, так как решение глобальных вопросов требует участия и таких стран, как Китай и Индия.

Если для того, чтобы координироваться по глобальным процессам — будь то политика, геополитика или экономика, то, конечно, гораздо более эффективно это делать все-таки с участием крупнейших стран мира, потому что говорить о макрополитике, о макроэкономике без Китая, без Индии вряд ли логично.
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Ранее стало известно, что во время саммита G7 во французском Биаррице лидеры «семерки» обсудили возможность возвращения в объединение России, а президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин наверняка будет приглашен на следующий саммит. 20 августа он назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы.

При этом страны «семерки» выдвинули условия для восстановления формата G8. Саммит G7 с участием лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии проходит с 24 по 26 августа.

Россия была исключена из объединения после воссоединения с Крымом в 2014 году.

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