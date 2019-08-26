01:28 (мск), источник: Lenta.Ru
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами
По их информации, американский лидер отверг аргументы других участников саммита, выступивших против этой инициативы. Он подчеркнул, что присутствие России необходимо для обсуждения таких вопросов, как Иран, Сирия и КНДР.
Позицию Трампа поддержал только уходящий в отставку
По словам собеседника издания, в этот момент обстановка начала накаляться. «Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась семьей, клубом, сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу о невозможности позволить вернуться президенту [России Владимиру] Путину, который этому не соответствует», — отметил источник.
Ранее 25 августа сообщалось, что лидеры
Первым выступил с таким предложением президент Франции Эмманюэль Макрон. После этого Трамп допустил возможность пригласить российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит «Большой семерки».
После этого лидеры остальных стран отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу без участия Москвы в Брюсселе. В саммите принимают участие Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия, Канада и представители Евросоюза.