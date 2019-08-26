Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зачем Сталин отправил на фронт «наркомовские 100 грамм»В Красной армии выдача «фронтовых» 100 граммов водки зависела не только от расположения воинских частей, но и от времени года
Фоторепортажи
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
6Заход на брюхо
01:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возвращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Источник: AP 2019

По их информации, американский лидер отверг аргументы других участников саммита, выступивших против этой инициативы. Он подчеркнул, что присутствие России необходимо для обсуждения таких вопросов, как Иран, Сирия и КНДР.

Позицию Трампа поддержал только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, в то время как главы Германии, Великобритании, Канады, Франции и глава Евросовета Дональд Туск заявили о недопустимости возвращения России в G7.

Читайте также
Не договариваются на берегу

По словам собеседника издания, в этот момент обстановка начала накаляться. «Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась семьей, клубом, сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу о невозможности позволить вернуться президенту [России Владимиру] Путину, который этому не соответствует», — отметил источник.

Ранее 25 августа сообщалось, что лидеры стран-участниц саммита «Большой семерки» отказались возвращать Россию в клуб, но выступили за усиление координации с Россией.

Первым выступил с таким предложением президент Франции Эмманюэль Макрон. После этого Трамп допустил возможность пригласить российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит «Большой семерки».

Россия входила в G8 до 2014 года до присоединения Крыма.

После этого лидеры остальных стран отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу без участия Москвы в Брюсселе. В саммите принимают участие Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия, Канада и представители Евросоюза.

 Путин выступил с важным заявлением об американских ракетах
Эта вредная привычка сгубила народную артистку России Назарову
Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области
В Великобритании закрасили граффити Бэнкси
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких
Гигантская молния ударила в гору в Словении (фото)
В Госдуме поддержали инициативу об идентификации силовиков
«Спартак» одержал волевую победу на последних минутах матча ЧР
Здоровье
Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге 59-летний пациент страдал от сильных головных болей.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Что качественнее: немцы, японцы или корейцы? Почти 20 тысяч читателей ответили на вопросы Авто Mail.ru
Кино
Наталия Орейро сменила имидж ради новой роли Актриса примерила новый образ и стала неузнаваемой
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Популярные темы на «Детях»
Сообщать ли о рождении ребёнка его сбежавшему отцу? 266
Последнее воскресенье лета. 219
Поругалась с сыном 175
Стишки про август, лето и про всякое-разное 142
Леди
5 свойств органической косметики Как отличить органическую косметику от других средств на рынке красоты?
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь