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02:09 (мск), источник: ТАСС

Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступает в силу

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/ — Этот пакет санкций будет действовать в течение как минимум 12 месяцев. Как ранее заявлял Госдеп, для снятия санкций Москве следует предоставить гарантии того, что она не готовится применить химоружие.

Источник: Reuters

Второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» вступает в понедельник в силу после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

Ограничительные меры включают в себя противодействие Вашингтона предоставлению займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, запрет американским банкам участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству, а также ограничения экспорта ряда товаров и технологий.

В августе 2018 года американская администрация применила первый пакет санкций и ввела запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений. Юридическим основанием для этого послужил американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Детали и исключения

В отношении лицензий на экспорт в Россию продукции двойного назначения администрация США будет придерживаться презумпции отказа. За выполнение данного положения отвечает Министерство торговли США. Согласно опубликованной ранее директиве Минфина, меры против российского государственного долга касаются любого ведомства, агентства или суверенного фонда РФ, включая Центробанк, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов РФ.

Вместе с тем Вашингтон «в интересах национальной безопасности» решил ввести исключения, которые затронут экспорт и банковские кредиты.

Экспортные лицензии будут доступны для американских компаний, выполняющих действующие контракты с российскими заказчиками. Предусмотрено принятие решений в индивидуальном порядке в отношении продукции, связанной с проведением космических полетов, обеспечением безопасности пассажирской авиации, предназначенной для гражданских конечных потребителей, а также для находящихся на территории России филиалов иностранных компаний.

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Ограничения на кредиты снимаются по всем аспектам, кроме указанных в санкциях. Меры не касаются российских государственных предприятий, а американским банкам по-прежнему разрешено участвовать во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ.

Условия снятия санкций

Второй пакет будет действовать в течение как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть отменены только после данного периода, если исполнительная ветвь власти заверит Конгресс США в том, что Россия выполнила ряд условий вышеупомянутого закона от 1991 года.

Согласно заявлению Госдепартамента от 3 августа, для снятия санкций Москве следует «предоставить надежные гарантии того, что она не готовится применить химическое оружие». России также нужно заверить США в том, что «она не будет использовать химическое оружие в будущем», и «позволить международным инспекторам проверить эти заверения». По мнению Вашингтона, российская сторона должна еще «выплатить компенсации жертвам нападения в Солсбери».

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