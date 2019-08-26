06:08 (мск), источник: Известия
Вон из союза: ЕС хочет высылать беженцев за поездки домой
Германия планирует распространить на всё объединение практику депортации мигрантов, проводящих отпуска в своих странах.
«Альтернатива для Германии» (АдГ) 8 сентября поднимет в бундестаге вопрос о законодательном лишении статуса беженца мигрантов, которые регулярно возвращаются в свои страны. Об этом «Известиям» заявил член международного комитета немецкого парламента Вальдемар Гердт. Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер высказался за высылку беженцев, проводящих отпуск на родине. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил «Известиям», что поддерживает инициативу немецких коллег и планирует внести это предложение в главный законодательный орган Евросоюза, чтобы распространить данную практику на весь ЕС. Тем временем сирийские власти рассчитывают, что бежавшие в Германию сирийцы начнут возвращаться домой не только ради отпуска.
«Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеет серьезных оснований утверждать, что его там преследуют. Мы должны лишить его статуса беженца» — эти слова министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, высказанные в интервью таблоиду Bild, всколыхнули немецкое общество.
Глава МВД уже высказался за введение выборочной проверки документов на границах страны. Он также подчеркнул, что намерен обсудить этот вопрос с Ангелой Меркель, и заверил, что «в вопросах безопасности федеральный канцлер полностью придерживается той же линии».
Однако, как подчеркнул в беседе с «Известиями» депутат бундестага от АдГ Вальдемар Гердт, предложение Зеехофера пока осталось лишь на словах и больше похоже на популизм, нежели реальное усилие.
— Наша партия уже два года бьется за принятие этого закона, удивительно, что министр пришел к этому только сейчас. Мы не намерены оставлять это дело просто так — 8 сентября, на первом же заседании международного комитета бундестага, я намерен поднять этот вопрос, чтобы он был принят на законодательном уровне, — подчеркнул парламентарий.
По его словам, лишение статуса беженца тех мигрантов, которые регулярно навещают свои родные страны, — это даже не политический вопрос, а простая логика. По закону Германия принимает у себя лишь тех, кому грозит реальная опасность, кому некуда больше пойти.
Аналогичную позицию занял депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. В беседе с «Известиями» политик заявил, что намерен распространить немецкую практику на всей территории Евросоюза.
— Безусловно, я подниму этот вопрос на заседании в Брюсселе в самое ближайшее время.
Я не могу представить, чтобы беженцы из стран Восточного блока — той же ГДР или Чехословакии, — прибывавшие во Францию в 50−60-е годы, ездили в отпуск в свои страны.
По количеству принятых беженцев Пятая республика занимает второе место в Европе после Германии. В 2018 году, согласно данным французского бюро по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA), за убежищем обратились 139,3 тыс. человек. Статус был предоставлен лишь 46 700 из них. Большинство — выходцы из Афганистана, Албании, Грузии. Сирийцев — около 2 тыс. человек.
Для сравнения: за убежищем в ФРГ в 2018 году обратилось свыше 1,8 млн мигрантов. Это на 6% больше, чем годом ранее. То есть, несмотря на то, что борьба с ИГИЛ (запрещено в РФ) практически завершена, Сирия и Ирак ведут восстановление и постепенно приходят в себя, количество мигрантов в Европе
Как рассказал «Известиям» зампред международного комитета сирийского парламента Аммар
29 июля на железнодорожном вокзале
Инциденты вызвали шквал гнева в адрес политики открытых дверей и еще сильнее распалили дискурс. Как рассказал «Известиям» научный директор
В восточном регионе, согласно опросам, «Альтернатива для Германии» набирает 26% голосов — столько же, сколько и
— Очевидно, что Зеехофер пытается вырвать мигрантскую повестку из рук АдГ, — предположил Александр Рар. — У ультраправых значительный объем поддержки в восточных землях Германии, поэтому все в Берлине нервничают. С другой стороны, это работа главы МВД — обращать внимание на такие вещи.
Беженцы получают деньги, квартиры, бесплатное образование. И выходит, что у них есть лишние средства на то, чтобы ездить в отпуск, — это абсурд
какой-то.
В среднем цена билетов из Германии в Сирию, Афганистан или Ирак и обратно превышает €1,5 тыс. Учитывая, что прямых рейсов между немецкими городами и этими странами нет, необходима пересадка либо в ОАЭ, либо в Турции. По словам Зеехофера, беженцы летают в отпуска не в одиночку, а семьями — то есть эта сумма увеличивается кратно.
Выходит, у беженцев находятся средства на то, чтобы купить билеты. Но на то, чтобы оплатить свое обучение или лечение в Германии, как это делают все остальные, не получающие дотаций граждане ФРГ, денег у мигрантов нет.