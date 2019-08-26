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11:52 (мск), источник: Esquire

СМИ: Трамп предложил сбрасывать ядерные бомбы, чтобы бороться с ураганами

СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп как минимум дважды предлагал использовать бомбы для борьбы с ураганами. Об этом пишут The Guardian и другие медиа.

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Источник: AP 2019

Так, по данным издания Axios, на одном из совещаний Трамп сказал:

Я понял. Я понял. Почему бы нам не взорвать их ядерной бомбой? Они [ураганы] начинают формироваться у побережья Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в эпицентр урагана — и она разрушает его. Почему мы не можем так сделать?

Источник рассказал, что все присутствующие были поражены таким предложением: «После того как совещание закончилось, мы подумали: «Что за? Что мы будем делать с этим?».

Кроме того, источник сообщает: в материалах с заседания Совета национальной безопасности США в 2017 году записано, что Трамп интересовался, может ли правительство бомбить ураганы. В том разговоре слово «ядерная» в отношении бомбы не фигурировало.

Axios подчеркивают, что официального комментария от Трампа так и не последовало, в Белом доме также отказались комментировать приватные разговоры президента.

Идея борьбы с ураганами при помощи бомб обсуждается в Америке довольно давно — с правления президента Дуайта Эйзенхауэра в 1950-х годах. На сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США указано, что ядерная бомба может не только не взорвать ураган, но и вызвать радиоактивные осадки.

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