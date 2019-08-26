СМИ: Трамп предложил сбрасывать ядерные бомбы, чтобы бороться с ураганами

Так, по данным издания Axios, на одном из совещаний Трамп сказал:
Я понял. Я понял. Почему бы нам не взорвать их ядерной бомбой? Они [ураганы] начинают формироваться у побережья Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в эпицентр урагана — и она разрушает его. Почему мы не можем так сделать?
Источник рассказал, что все присутствующие были поражены таким предложением: «После того как совещание закончилось, мы подумали: «Что за? Что мы будем делать с этим?».
Кроме того, источник сообщает: в материалах с заседания Совета национальной безопасности США в 2017 году записано, что Трамп интересовался, может ли правительство бомбить ураганы. В том разговоре слово «ядерная» в отношении бомбы не фигурировало.
Axios подчеркивают, что официального комментария от Трампа так и не последовало, в Белом доме также отказались комментировать приватные разговоры президента.
Идея борьбы с ураганами при помощи бомб обсуждается в Америке довольно давно — с правления президента Дуайта Эйзенхауэра в 1950-х годах. На сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США указано, что ядерная бомба может не только не взорвать ураган, но и вызвать радиоактивные осадки.