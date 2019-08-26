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11:18 (мск), источник: RTVi

Григорий Явлинский: в России ложь осталась стержневым элементом государственной системы

Главная политическая проблема России — «ничем не ограниченная и повсеместная ложь», которая лежит в основе государственной политики, и ситуация после взрыва под Северодвинском стала очередным тому подтверждением. Такое мнение высказал основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Источник: AP 2019

Он считает, что власть в России начала строиться на лжи еще в 1917 году. «Ложь стала необходимым элементом большевистского государства, которое было неспособно выполнять свои обещания перед народом, скрывая это с помощью обмана и террора».

При этой, политик уверен, что схожую тактику власть использует и сейчас. «Ложь осталась органическим стержневым элементом нынешней эклектичной государственной системы, желающей сохранить свою историческую связь и с советским режимом, и с умершим самодержавием, и с современным миром. Это можно пытаться делать только с помощью непрерывного и всеохватывающего вранья», — пишет он.

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Явлинский отмечает, что ложь в современной России существует во всех сферах общества. По его мнению, «врут практически обо всем: об экономике и войне, о выборах и правах человека, об экологии и внешней политике. Беззастенчивой пропагандой и обманом занимаются федеральные СМИ и “пригожинские тролли”, чиновники всех рангов и военные, депутаты и следователи, судьи и члены избиркомов».

Ярким примером государственного обмана Явлинский считает сокрытие фактов после взрыва в Архангельской области в августе 2019 года. Тогда перестали работать сразу несколько станций мониторинга ядерных взрывов. «Власти на всех уровнях твердят, что никакой радиационной опасности после взрыва нет, в Кремле в очередной раз призывают “ориентироваться на заявления президента”. Может, это и так, но когда власти морочат голову и врут по любому поводу (фальсифицируют даже официальную проверку подписей, поданных за кандидатов в депутаты), кто поверит им про радиацию?» — пишет он.

При этом политика удивляет тот факт, что нынешняя правящая элита практически повторяет ошибки прошлых лет. «Как будто и не было 74 лет советской власти, поплатившейся за бесконечную ложь исчезновением собственного государства, — пишет он. — Как будто ничему не научил, например, взрыв на Чернобыльской АЭС 33 года назад. Как будто не было тысяч жертв радиационного облучения, многие из которых на самом деле стали жертвами государственного вранья».

Именно из-за наличия советского прецедента Явлинский уверен, что главная угроза нынешней системе — это правда. «Отказ общества мириться с ложью немедленно разрушит систему. Поэтому режим будет остервенело бороться за свою ложь и за себя, а мы должны бороться за правду и за свободу», — считает политик.

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