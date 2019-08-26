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11:29 (мск), источник: ТАСС

Представитель Зеленского в Раде анонсировал «много изменений» в конституции Украины

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Пропрезидентская партия «Слуга народа» намерена внести множество изменений в конституцию Украины, в числе которых будет и новый регламент работы депутатов Верховной рады. Об этом в понедельник заявил журналистам представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

Источник: Reuters

«Мы будем вносить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии», — пообещал он. По словам политика, среди них будет сокращение количества депутатов в Раде и отмена депутатской неприкосновенности.

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Стефанчук напомнил, что для принятия соответствующих решений в парламенте «Слуге народа» достаточно голосов своих представителей, но для окончательного внесения поправок в основной закон страны партия рассчитывает на другие политические силы: «Голос», Европейскую солидарность и «Батькивщину», которые ранее также выступали за отмену депутатской неприкосновенности.

Кроме того, Стефанчук отметил, что «Слуга народа» намерена закрепить в конституции ответственность за так называемое кнопкодавство, когда депутат голосует за отсутствующих коллег, и прогулы заседаний.

«Мы предлагаем рассмотреть два законопроекта, которые президент уже вносил, — это вопрос уголовной ответственности за “кнопкодавство” и вопрос уголовной ответственности за прогулы», — отметил он. Представитель президента добавил, что параллельно будут предложены изменения, которые закрепят положение о том, что «кнопкодавство» и прогулы станут безусловным основанием для лишения депутатского статуса.

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