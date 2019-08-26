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11:38 (мск), источник: РИА Новости

СПЧ: прокуратуре надо дать право на согласие на обращение в суд для ареста

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает, что было бы важно наделить прокуратуру правом давать свое предварительное согласие на обращение следователя в суд за разрешением на арест подозреваемого.

Источник: РИА Новости

«Мы считаем, что важно было бы наделить прокуратуру правом давать свое предварительное согласие на обращение следователя в суд за разрешением на взятие подозреваемого под стражу», — сказал в интервью РИА Новости Федотов.

По его словам, прежде чем идти в суд, следователь должен пойти к прокурору и получить его санкцию.

«Как показывает практика советского времени, когда санкцию на арест давал не суд, а прокурор, арестов было меньше: примерно из трех ходатайств следователя прокурором удовлетворялось только одно», — пояснил глава совета.

«На сегодняшний день в следственных изоляторах достаточно много людей, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой или средней тяжести. Суды нередко дают им наказания, не связанные с лишением свободы. Спрашивается: а зачем их тогда было многими месяцами содержать в СИЗО?» — добавил он.

Как отметил Федотов, и СПЧ, и Верховный суд РФ постоянно призывают следственные органы и суды шире использовать другие меры пресечения и помнить, что содержание под стражей — это исключительная мера. «Ее не надо применять ко всем направо и налево. Но практика, увы, меняется крайне медленно», — уточнил он.

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