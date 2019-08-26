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17:02 (мск), источник: РИА Новости

Макрон прокомментировал оскорбления бразильских политиков в свой адрес

БИАРРИЦ (Франция), 26 авг — РИА Новости. Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в понедельник, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.

Источник: AP 2019

На прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив его в «колониальной ментальности» и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.

«Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсанару», — подпись к фотографии. Комментарий Болсонару: «Не унижай человека. Лол».
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Также Болсонару оставил одобрительный комментарий к ироничному коллажу в соцсетях с изображением Брижит Макрон. Комментарий был оставлен под размещенным в Facebook фотоколлажем, изображающим президентов Франции и Бразилии с женами Брижит и Мишель соответственно.

Помимо этого, министр сельского хозяйства Бразилии Абраам Вайнтрауб в Twitter назвал Макрона «слабоумным оппортунистом», ищущим поддержки французского сельскохозяйственного лобби.

«Что касается заявлений господина Болсонару и его министров — тут я не смогу вам особо прокомментировать. Я лично уважаю каждого главу государства, выбранного народом, я уважаю все народы стран. И я думаю, что это важно», — сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что вынужден констатировать ряд недоразумений между собой и Болсонару.

Вчера он счел хорошей идеей, чтобы его министр оскорблял какого бы то ни было главу другого государства… И он (Болсонару) позволил себе чрезвычайно неуважительные комментарии в отношении моей жены. Что я могу сказать? Это очень грустно. Это грустно, в первую очередь, для Бразилии и ее народа.
Эммануэль Макрон
президент Франции

Он подчеркнул, что «очень уважает бразильский народ, и что он заслуживает президента, поведение которого будет на высоте».

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