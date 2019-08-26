19:00 (мск), источник: РИА Новости
Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году.
«Приглашу ли я его? Конечно, приглашу. Сможет ли, психологически, он приехать? Думаю, это сложное дело для него», — сказал Трамп на
Ранее Трамп на брифинге по итогам переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия вернется в «Большую восьмерку», если ее пригласят, но сама проситься туда не будет.
Я бы не ожидал, что они будут просить. Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) — гордый человек, зачем ему просить? Но если
что-топроизойдет и его пригласят, я уверен, он скажет да.
Американский президент отметил, что вопрос возвращения России в G7 обсуждался на саммите «семерки» в Биарицце, но прогресса по этому вопросу пока нет. Саму дискуссию он охарактеризовал как «хорошую» и «ровную».
Я был бы склонен сказать «да»,
кто-тотоже, а кто-то,вероятно, нет.
По его словам, присоединение к «семерке» станет хорошим шагом «для России, это будет хорошо для всех».
Ранее The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент поссорился с лидерами стран — участниц G7
Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.
В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва никогда инициативно не поднимала вопрос о возвращении в G8.
Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.