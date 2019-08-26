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19:00 (мск), источник: РИА Новости

Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году.

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«Приглашу ли я его? Конечно, приглашу. Сможет ли, психологически, он приехать? Думаю, это сложное дело для него», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7.

Ранее Трамп на брифинге по итогам переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия вернется в «Большую восьмерку», если ее пригласят, но сама проситься туда не будет.

Я бы не ожидал, что они будут просить. Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) — гордый человек, зачем ему просить? Но если что-то произойдет и его пригласят, я уверен, он скажет да.
Дональд Трамп
президент США

Американский президент отметил, что вопрос возвращения России в G7 обсуждался на саммите «семерки» в Биарицце, но прогресса по этому вопросу пока нет. Саму дискуссию он охарактеризовал как «хорошую» и «ровную».

Я был бы склонен сказать «да», кто-то тоже, а кто-то, вероятно, нет.
Дональд Трамп
президент США

По его словам, присоединение к «семерке» станет хорошим шагом «для России, это будет хорошо для всех».

Спорный вопрос

Ранее The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Как пишет газета, Трамп подчеркивал, что «Россия должна присутствовать в зале» для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.

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Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.

В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва никогда инициативно не поднимала вопрос о возвращении в G8. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение формат не является самоцелью.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

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