Европейское космическое агентство приостановило полеты на «Союзах»

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — сказал Пишель во время выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.
Он добавил, что такое решение приняли из-за того, что европейские астронавты летают по американской квоте.
Пишель также не исключил, что ЕКА может снова использовать «Союзы», если США и Россия договорятся о «перекрестных полетах».
Сейчас экипаж может попасть на МКС только российскими кораблями «Союз». В частности, используется ракета «Союз-ФГ». В 2020 году планируется перейти на модифицированную ракету-носитель «Союз-2.1а», которая оснащена российской цифровой системой управления.
В США SpaceX в сотрудничестве с NASA разработали многоразовый корабль Crew Dragon, чтобы помочь ведомству вновь пополнить свой парк космических кораблей. Место для одного астронавта обходится NASA в $81 млн. На нем, а также на кораблях Starliner производства Boeing, астронавты отправятся на МКС, но уже после того как Boeing и SpaceX проведут тестовые полеты.
В марте этого года SpaceX впервые запустила Crew Dragon и он успешно пристыковался к МКС. При этом на корабле вместо людей находится груз и манекен.