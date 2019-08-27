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01:57 (мск), источник: RTVi

Европейское космическое агентство приостановило полеты на «Союзах»

Европейское космическое агентство (ЕКА) не будет использовать российские «Союзы» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 26 августа сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — сказал Пишель во время выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

Он добавил, что такое решение приняли из-за того, что европейские астронавты летают по американской квоте.

Пишель также не исключил, что ЕКА может снова использовать «Союзы», если США и Россия договорятся о «перекрестных полетах».
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Сейчас экипаж может попасть на МКС только российскими кораблями «Союз». В частности, используется ракета «Союз-ФГ». В 2020 году планируется перейти на модифицированную ракету-носитель «Союз-2.1а», которая оснащена российской цифровой системой управления.

В США SpaceX в сотрудничестве с NASA разработали многоразовый корабль Crew Dragon, чтобы помочь ведомству вновь пополнить свой парк космических кораблей. Место для одного астронавта обходится NASA в $81 млн. На нем, а также на кораблях Starliner производства Boeing, астронавты отправятся на МКС, но уже после того как Boeing и SpaceX проведут тестовые полеты.

В марте этого года SpaceX впервые запустила Crew Dragon и он успешно пристыковался к МКС. При этом на корабле вместо людей находится груз и манекен.

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Скоро США перестанут зависеть от России в космосе.

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