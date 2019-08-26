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23:22 (мск), источник: Lenta.Ru

За критиками Трампа установили слежку

Союзники президента США Дональда Трампа готовят компрометирующую информацию о журналистах, критикующих американского лидера. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников, которые знакомы с делом.

Источник: AP 2019

Отмечается, что сторонники главы США анализируют публикации представителей СМИ в социальных сетях или публично сделанные ими заявления, которые могут навредить их профессиональной репутации. Под особым наблюдением находятся представители CNN, The Washington Post и The New York Times. На данный момент участники операции изучили данные за последние десять лет.

Расследование охватывает также членов семей журналистов и политических активистов, которые негативно оценивают работу Трампа.

«Только часть того, что было раскрыто, была обнародована, говорят источники. Еще больше информации будет раскрыто по мере приближения выборов 2020 года», — пишет издание.

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Дональд Трамп неоднократно высказывался о лживости прессы и называл ее fake news («фейк ньюс»), буквально обозначающее «поддельные новости». В феврале 2017 года он объявил журналистов врагами народа. Самыми лживыми изданиями он считает The New York Times, CNN, ABC, CBS и NBC News.

В ноябре прошлого года журналист телеканал CNN Джим Акоста поспорил с американским лидером во время пресс-конференции, после чего Белый дом отозвал у журналиста аккредитацию. «Честно, вы должны мне позволить управлять страной, а вы — будете управлять CNN», — заявил американский лидер. После этого CNN подал в суд на Трампа, потребовав немедленно восстановить аккредитацию журналиста. Руководство издания утверждало, что поступок администрации главы США нарушает первую и пятую поправки к Конституции США.

Первая поправка гарантирует свободу слова, а пятая гласит, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на надлежащее судебное разбирательство.

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