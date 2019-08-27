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 О чем договорились Путин и Зеленский 33 на 33: Киев готовит осужденных россиян для обмена, а в московское СИЗО уже привозят украинцев
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07:06 (мск), источник: Известия

Обмен по пунктам: Киев и Москва проведут процедуру до конца недели

Россия и Украина находятся на финальной стадии согласования списков.

Источник: РИА "Новости"

Москва и Киев 27 августа возобновят подготовку к обмену заключенными. Об этом «Известиям» рассказал адвокат нескольких находящихся в украинских тюрьмах россиян Валентин Рыбин. По его словам, возвращение удерживаемых лиц планируется провести до конца недели. Кроме того, с этих людей должны быть сняты обвинения, сказал он. Собеседники «Известий», близкие к процессу, подтвердили, что сейчас идет финальная работа по согласованию списков, однако в них по-прежнему не включен журналист Кирилл Вышинский, а также нет ясности по украинским морякам. По мнению экспертов, обмен в любом случае позитивно отразится на атмосфере доверия между Россией и Украиной, что в конечном счете повлияет на урегулирование в Донбассе.

До скорого возвращения

Информационная пауза в согласовании списков россиян и украинцев, подлежащих обмену, связана не с какими-то трудностями в переговорном процессе, а с «чувствительностью темы». Об этом «Известиям» рассказали собеседники, знакомые с ситуацией.

По их словам, дело находится на финальной стадии, однако объявлять окончательную дату пока преждевременно, чтобы «не помешать решению вопроса».

Как подтвердил «Известиям» адвокат россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефёдова Валентин Рыбин, обмен заключенными должен состояться по графику — в ближайшие дни.

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— Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника возобновится активная работа и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени всё должно произойти, — заверил «Известия» правозащитник.

Сейчас стороны также решают проблему снятия всех обвинений с людей, заявленных на обмен. Так как речь идёт не только о вопросе «политической воли», но и юридических нюансах, подобные действия невозможно осуществить одним росчерком пера в приказном порядке. По словам Валентина Рыбина, у тех, кто будет в итоге отправлен на родину, не должно повторно возникнуть проблем с законом из-за прежних обвинений.

Мы занимаемся вопросом процессуальной очистки тех, кто будет проходить через обмен. Это должно произойти. Со вторника процедура подготовки людей к обмену будет продолжена.
Валентин Рыбин
адвокат

Между тем, окончательного решения, сколько человек будет в списках с обеих сторон, до сих пор нет. Как заявил «Известиям» один из собеседников, «всплывшая в СМИ формула 33 на 33 — условная, поскольку по некоторым людям до сих пор нет ясности». Валентин Рыбин, в свою очередь, пояснил, что объявленные цифры нельзя называть окончательными.

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— Это возможная формула. Состав обсуждается в процессе ежедневной работы. Может быть больше, а может и меньше, — подчеркнул правозащитник.

В секретариате уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой на звонки и запросы «Известий» не ответили. В аппарате российского омбудсмена Татьяны Москальковой «Известиям» заявили, что воздержатся от комментариев до наступления полной ясности с возвращением заключенных.

Тем временем адвокаты главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского заявили «Известиям», что журналист по-прежнему не собирается участвовать в обмене, поскольку твердо намерен отстаивать в суде свою невиновность. При этом дата рассмотрения апелляции по изменению меры пресечения до сих пор неизвестна.

Нет ясности и по поводу судьбы 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных после инцидента в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Их адвокат Николай Полозов в беседе с «Известиями» воздержался от заявлений, уточнив, что «какие-то процессы идут, но мы их пока не комментируем».

По словам собеседников «Известий», окончательного решения об их участии в обмене ещё не принято.

Тактика первых шагов

Между тем, если России и Украине действительно удастся в ближайшее время обменяться заключенными, это может благоприятно сказаться на двусторонних отношениях.

Настолько значимых шагов навстречу друг другу Москва и Киев не делали пять лет.

По словам собеседников «Известий», близких к переговорному процессу, влияние обмена может оказаться весьма существенным и способствовать в том числе решению многочисленных проблем в Донбассе. Кроме того, это создаст позитивный фон для возможной встречи «нормандской четверки» в Париже, за скорейшее проведение которой выступают Франция и Германия. На днях канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «саммит с российским и украинскими президентами» может пройти после подготовительных переговоров советников и министров иностранных дел формата.

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По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, от возвращения домой украинцев и россиян Москва и Киев «получат сплошные плюсы».

— Любой шаг в направлении обмена заключенными будет расценен как положительный. Любой — вне зависимости от того, сколько там будет человек и как скоро это произойдет, — заверил «Известия» депутат.

Хотя обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом напрямую не связан с урегулированием в Донбассе, он может позитивно повлиять на атмосферу доверия между странами, пояснил «Известиям» близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Этот обмен может продемонстрировать искренность намерений по дальнейшему урегулированию. Но вряд ли стоит его напрямую связывать с процессом подготовки к саммиту «нормандской четвёрки». Скорее, речь идёт о том, что этот обмен может способствовать поддержанию диалога и, возможно, улучшению отношений между странами.
Алексей Чеснаков
директор Центра политической конъюнктуры

Саммит в «нормандском формате» требует тщательной подготовки.

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— Как только созреют все необходимые условия, саммит будет анонсирован. После формирования на Украине парламентского большинства и начала работы правительства вероятно можно будет говорить о появлении окна возможностей для Киева выполнить все взятые на себя обязательства. Пока Украина не продемонстрирует реальную готовность выполнить политические пункты Минских соглашений, имплементировать «формулу Штайнмайера» и провести амнистию — проводить саммит «нормандской четвёрки» было бы слишком рискованно, — пояснил Алексей Чеснаков.

Организацию саммита можно обсуждать только после разведения сил и средств в Донбассе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, для начала необходимо понять позицию новых властей Украины по Минским соглашениям, а уже после этого планировать контакты в данном формате.

Алексей Забродин, Дмитрий Лару

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