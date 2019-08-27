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09:54 (мск), источник: ТАСС

Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире

В сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан». Ролик был опубликован каналом «Звезда».

Боевые стрельбы провели артиллеристы Западного военного округа в Тамбовской области. Отмечается, что огонь велся по мишеням на расстоянии от 8 до 40 км. Всего было уничтожено порядка 150 целей.

Во время загрузки произошла ошибка.

2С4 «Тюльпан» — 240-мм самоходный миномет советской разработки. Он способен уничтожить укрепленные здания, фортификации, скопления живой силы и бронетехнику противника. Также миномет может поразить цели, которые являются недостижимыми для других артиллерийских орудий.

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