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11:25 (мск), источник: Московский комсомолец

ГИБДД разрешила Путину ездить на мотоцикле без шлема

Севастопольская ГИБДД заявила, что езда президента Владимира Путина на мотоцикле без шлема во время посещения Крыма не подпадает под ПДД.

Источник: РИА "Новости"

В ответе на запрос юриста из Владивостока Максима Чихунова полицейские заявили, что требование к мотоциклисту надевать шлем во время движения не распространяется на протокольные мероприятия.

«Поскольку во время их проведения дорожное движение полностью снимается (запрещается)», — приводит цитату Чихунов в соцсети.

Оказывается без шлема на мотоцикле ездить можно?

Опубликовано Максим Чихунов Воскресенье, 25 августа 2019 г.

Поездка главы государства на байке состоялась во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».

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