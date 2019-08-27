11:25 (мск), источник: Московский комсомолец
ГИБДД разрешила Путину ездить на мотоцикле без шлема
Севастопольская ГИБДД заявила, что езда президента Владимира Путина на мотоцикле без шлема во время посещения Крыма не подпадает под ПДД.
В ответе на запрос юриста из Владивостока Максима Чихунова полицейские заявили, что требование к мотоциклисту надевать шлем во время движения не распространяется на протокольные мероприятия.
«Поскольку во время их проведения дорожное движение полностью снимается (запрещается)», — приводит цитату Чихунов в соцсети.
Поездка главы государства на байке состоялась во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».