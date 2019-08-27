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15:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Санкции США против «Северного потока-2» ударят по американским компаниям

Возможное введение санкций против строящегося российского газопровода «Северный поток-2» негативно отразится на американской нефтегазовой промышленности, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Издание обращает внимание на то, что в прокладке труб для «Северного потока-2» участвуют две европейские компании: швейцарская Allseas и итальянская Saipem. Помимо сотрудничества с российским «Газпромом», они также выполняют работы для американских Chevron и ExxonMobil на их проектах в Мексиканском заливе.

В связи с этим нефтяная промышленность США недовольна планами властей страны ввести санкции в отношении европейских партнеров «Газпрома» по «Северному потоку-2», пишут авторы.

Американские компании опасаются, что Allseas и Saipem лишатся возможности работать на рынке США.

«Северный поток-2», который должен соединить Россию с Западной Европой, планируется достроить в конце текущего года. Единственным акционером компании-оператора Nord Stream 2 AG является «Газпром», инвесторами проекта выступают французские, британские, итальянские и немецкие компании.

Американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятый в 2017 году, предусматривает возможность введения санкций в отношении любой компании, сотрудничающей с предприятиями, уже находящимися под санкциями.

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21 августа© Ньюстюб
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