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14:48 (мск), источник: ТАСС

В парламенте хотят обсудить деанонимизацию интернет-пользователей, а не правоохранителей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Как отметила сенатор Людмила Бокова, число связанных с анонимностью в интернете правонарушений растет заметными темпами.

Российские парламентарии считают своевременной идею деанонимизации интернет-пользователей с учетом роста числа преступлений, совершаемых в интернете, однако отмечают важность соблюдения баланса открытости в сети и защиты персональных данных.

Предотвращение массовых беспорядков в Москве силами Росгвардии в конце июля — начале августа стало поводом для предложений о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, участвующих в обеспечении безопасности населения при проведении несогласованных акций. Сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии носить на форме хорошо читаемые идентификационные знаки.

Возглавляющая рабочую группу по развитию информационного общества сенатор Людмила Бокова полагает, что в первую очередь нужно заниматься не деанонимизацией сотрудников Росгвардии, а «выводить из тени» пользователей соцсетей и интернета в целом.

«Мы давно говорили об этом. Я считаю, что последовательно нужно идти в сторону защиты персональных данных, но при этом интернет, к сожалению, становится все большей угрозой из-за того, что не происходит деанонимизация», — отметила она.

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По словам парламентария, инциденты с участием «анонимных» росгвардейцев единичны, тогда как заметными темпами идет рост количества правонарушений, совершенных с помощью анонимности в интернете. «Это куда более значимая проблема, затрагивающая не единицы пострадавших на митингах, а сотни тысяч россиян. Логичнее в первую очередь заняться деанонимизацией именно в этой сфере, что может снизить уровень преступности в целом, в том числе нарушений при организации и проведении массовых мероприятий», — уверена парламентарий.

Бокова отметила, что аудитория российского интернета к 2018 году составила уже более 70% населения, это около 90 млн человек, а к 2020 году, по прогнозам экспертов, она составит 85%. «В подростковой среде уровень охвата интернетом уже сегодня составляет около 100% (97% подростков являются пользователями сети). Очевидно, что эта сфера нуждается в том, чтобы и в ней человек имел те же возможности безопасности и защиты прав, что и в оффлайне. При этом не надо путать понятие личной безопасности с понятием личной безответственности. Так же, как в обычной жизни мы ответственны за собственные поступки, так же и в интернете должны отвечать за нарушение закона», — подчеркнула она.

Преступления в сети

Сенатор убеждена, что деанонимизация — способ повысить ответственность, предотвратить правонарушения, добиться справедливости при защите прав людей.

«Социальные сети и мессенджеры активно используются при подготовке массовых беспорядков во всем мире, в том числе и в России. В группах и чатах распространяются не только призывы к участию в беспорядках, но и конкретные инструкции по их осуществлению».

«Анонимность и безнаказанность позволяют открыто призывать к применению насилия к представителям правоохранительных органов даже в публичном интернет-пространстве», — констатировала Бокова, добавив, что это недопустимо.

Также глава рабочей группы отметила, что возможность действовать анонимно и представляться чужими именами ведет к росту как экономических, так и направленных против личности преступлений. Помимо специальных инструментов и взломов, мошенники активно используют социальные сети для изъятия денег у людей: под видом «благотворительных» сборов, продавая несуществующие билеты на концерты или товары.

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Кроме того, социальные сети и мессенджеры давно стали инструментом работы террористических организаций. «С помощью социальных сетей ведется идеологическая обработка и вербовка новых членов организаций, с помощью мессенджеров — их координация», — подчеркнула Бокова.

Среди серьезных интернет-угроз она назвала также кибербуллинг, отметив, что Россия вошла в лидеры антирейтинга по распространению травли в интернете. «К сожалению, травля детей в интернете приводит и к трагическим случаям. Жизнь ребенка и судьбы детей не могут быть ценой анонимности в интернете», — заявила Бокова.

Общественное обсуждение

Со своей стороны член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (фракция ЛДПР) призвал найти баланс между предлагаемыми сейчас идеями по упрощению порядка идентификации сотрудников правоохранительных органов, работающих на митингах, и деанонимизацией пользователей интернета.

«Я сторонник правильного баланса. Вот сейчас после известных беспорядков стали поднимать вопрос о том, что необходимо провести какие-то поправки в законодательство или подзаконные акты, по которым представителей правоохранительных органов, которые участвуют в таком противостоянии на незаконных митингах так называемой оппозиции, было бы проще идентифицировать», — сказал Луговой, заметив, что поводом для этого послужили единичные нарушения, допущенные сотрудниками полиции и Росгвардии. Депутат напомнил, что такие же ситуации возникают и в ходе протестов в других странах.

Однако, продолжил Луговой, сейчас «интернет из по сути дела информационного, образовательного, развлекательного ресурса вдруг превращается в поле и место для совершения преступлений, где используются разного рода инструменты с целью либо обокрасть людей, либо детей довести до истерики, либо для совершения массы других преступлений, не говоря уже о терроризме и экстремизме».

Депутат при этом признал, что добиться полной идентификации в интернете технологически сложно. «Но, по крайней мере, на мой взгляд, к этому надо двигаться», — добавил он.

«Я думаю, что надо посмотреть и в нашем законодательном органе, насколько адекватна эта анонимность в соцсетях, которую мы сейчас наблюдаем на полях интернета. Да и не только в соцсетях, и в интернете в целом», — считает Луговой. По его мнению, «правила, порядки и законы, установленные в обычной жизни, постепенно должны переноситься и в так называемую виртуальную реальность».

Луговой напомнил, что ранее он неоднократно призывал провести в Госдуме дискуссию по поводу деанонимизации в интернете. «Мне кажется, пришло время, когда мы должны подискутировать на эту тему и послушать разные мнения», — сказал депутат, уточнив, что участие в обсуждении должны принять представители органов госвласти, гражданского общества, эксперты, специалисты по IT-технологиям. «Чтобы у нас тоже не доходило до каких-то маразматических решений», — подчеркнул депутат.

При этом он отказался строить предположения насчет конкретных мер по раскрытию личности в сети. «[Нужно] попытаться найти тот правильный баланс определенной адекватности в сети интернет», — резюмировал Луговой.

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