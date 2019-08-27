Путин и Эрдоган открыли открыли авиакосмический салон МАКС-2019

Отмечается, что Путин и Эрдоган осмотрели также средний вертолет Ка-62, тяжелый вертолет Ми-38, самолет-амфибию Бе-200, где Путин лично рассказал своему турецкому коллеге об основных его характеристиках. После президенты поднялись на борт российского гражданского самолета МС-21 и осмотрели его кабину и салон.
На церемонии открытия авиакосмического салона Эрдоган заявил о необходимости увеличить российско-турецкий товарооборот с нынешних $25 млрд до $100 млрд. «За 2018 год уровень экспорта в авиационно-космической области составил $0,5 млрд», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»). По словам президента Турции, сотрудничество Москвой придаст Анкаре новый импульс развитию в авиационной сфере.
Президент России выразил уверенность, что «достижения отечественного авиапрома заинтересуют турецких партнеров».
Ранее местные СМИ сообщили, что представители турецкой армии изучают варианты покупки российских самолетов после отказа США продавать истребители F-35. Отказ США последовал после подписания российско-турецкого контракта на поставку четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд. Первая партия C-400 была отправлена 12 июля. Эрдоган заявил ранее, что страна готова искать альтернативы F-35, раз Вашингтон отказывается их поставлять.