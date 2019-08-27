Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 О чем договорились Путин и Зеленский 33 на 33: Киев готовит осужденных россиян для обмена, а в московское СИЗО уже привозят украинцев
Фоторепортажи
10Как горела Останкинская телебашня
11Властелины колец: как в Испании ловят фламинго
14:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Эрдоган открыли открыли авиакосмический салон МАКС-2019

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 на экспозиции авиасалона МАКС-2019. Эрдоган заявил о необходимости увеличить товарооборот двух стран.

29
фотографий
29
фотографий
29
фотографий

Отмечается, что Путин и Эрдоган осмотрели также средний вертолет Ка-62, тяжелый вертолет Ми-38, самолет-амфибию Бе-200, где Путин лично рассказал своему турецкому коллеге об основных его характеристиках. После президенты поднялись на борт российского гражданского самолета МС-21 и осмотрели его кабину и салон.

Новость
80 лет легенде: лучшие самолеты КБ Сухого

На церемонии открытия авиакосмического салона Эрдоган заявил о необходимости увеличить российско-турецкий товарооборот с нынешних $25 млрд до $100 млрд. «За 2018 год уровень экспорта в авиационно-космической области составил $0,5 млрд», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»). По словам президента Турции, сотрудничество Москвой придаст Анкаре новый импульс развитию в авиационной сфере.

Президент России выразил уверенность, что «достижения отечественного авиапрома заинтересуют турецких партнеров».

Ранее местные СМИ сообщили, что представители турецкой армии изучают варианты покупки российских самолетов после отказа США продавать истребители F-35. Отказ США последовал после подписания российско-турецкого контракта на поставку четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд. Первая партия C-400 была отправлена 12 июля. Эрдоган заявил ранее, что страна готова искать альтернативы F-35, раз Вашингтон отказывается их поставлять.

С-400 для Турции: что нужно знать о сделке?
1 августаСША лишили Турцию истребителей по наущению Израиля
26 июляЭрдоган пригрозил пересмотреть контракты на закупку американских Boeing и F-35
26 июляВласти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Читайте также
Путин и Эрдоган выступили на открытии авиасалона МАКС-2019
Во время загрузки произошла ошибка.
14:42 (мск)© Ньюстюб
Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
 Путина беспокоит низкий доход россиян
США приняли серьезные меры против России
В резюме россиян появится новая графа
Мороженое, которое Путин ел на МАКС-2017, подорожало на 10 руб.
Что ждёт пенсии? ПФР переходит на электронные трудовые книжки
Фотогалерея: как горела Останкинская башня
На Урале женщина обнаружила свое фото на образце надгробия
Сотни оленей собрались на поляне «полюбоваться закатом» (фото)
Здоровье
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких До окончания их смены было пять минут, сообщает портал 72.ru.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
ГИБДД разрешила Путину ездить на мотоцикле без шлема Севастопольская ГИБДД заявила, что езда президента Владимира Путина на мотоцикле без шлема во время посещения Крыма не подпадает под ПДД
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь -15 565
Нужна ли мне машина? 255
Как объяснить сыну (невестке) 225
Постоянные капризы в 4-5 лет 208
Леди
Звезды, которым не удалось перезагрузить отношения со второй попытки Сайрус и Хемсворт, Хадид и The Weeknd, кому еще из звезд не удалось спасти свои отношения со второго раза?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь