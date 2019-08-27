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17:04 (мск), источник: Life.ru

Путин на МАКС угостил мороженым Эрдогана и всех желающих — видео

Он дал продавщице пять тысяч рублей, сдачу попросил забрать Мантурова «на развитие авиации», а потом передумал и передал оставшееся на покупку угощения.

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фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Президент РФ Владимир Путин по ежегодной традиции поел мороженого на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Вместе с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и российскими чиновниками он подошёл к холодильнику и купил для всех угощение.

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После того как Эрдоган выбрал себе мороженое, Путин показал продавщице на своё любимое в холодильнике — «Коровка из Кореновки». На вопрос, шоколадное или вишнёвое, президент ответил: «И то, и то», — и передал ей пять тысяч. Сначала забрать сдачу он попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова. Пошутил, что это «на развитие авиации». А затем решил передать всё продавщице, чтобы угостить всех желающих.

Ранее сегодня на авиасалоне МАКС-2019 Путин показал Эрдогану среди множества новой российской техники «летающий Aurus».

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