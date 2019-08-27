Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым. На авиасалоне в 2017 году Путин тоже пробовал лакомство и даже купил его своим помощникам и министрам. Правда, тогда пломбир "Коровка из Кореновки" стоил на 10 рублей меньше pic.twitter.com/nFZ6u6MikS— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 27, 2019
17:04 (мск), источник: Life.ru
Путин на МАКС угостил мороженым Эрдогана и всех желающих — видео
Он дал продавщице пять тысяч рублей, сдачу попросил забрать Мантурова «на развитие авиации», а потом передумал и передал оставшееся на покупку угощения.