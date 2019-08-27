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19:07 (мск), источник: Интерфакс

Макрон усомнился в способности России обойтись без Европы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Россия в своих самостоятельных внешнеполитических шагах в последние годы пользовалась слабостью Запада, но она неизбежно придет к взаимодействию с Европой.

Источник: Reuters

«Вот уже пять лет, как Россия занимает небывалое место во всех крупных конфликтах, потому что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция были слабы», — пояснил он, выступая 27 августа на ежегодной конференции послов Франции.

Президент отметил, что западные страны не реагировали соответственно, когда Россия пересекала «красную линию».

Россия максимизировала в контексте актуальности все свои интересы. Она вернулась в Сирию. Она вернулась в Ливию. Она вернулась в Африку. Она присутствует во всех кризисных ситуациях из-за наших слабостей и ошибок.
Эммануэль Макрон
президент Франции

Французский лидер высказал мнение, что подобное положение дел не может сохраняться долго.

Я в это не верю. И если бы я был на месте русских, я бы задался таким вопросом, потому что эта великая держава, много инвестирующая в свои вооружения, которые нас так пугают, имеет ВВП, равный Испании, убывающую демографию, стареющую страну и нарастающую политическую напряженность.
Эммануэль Макрон
президент Франции
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По его мнению, предназначение России не в том, чтобы стать «миноритарным союзником Китая». Он считает, что Европа должна в определенный момент подготовить и предложить «этой стране стратегическую опцию, которую она, несомненно, будет искать». Кроме того, в ходе выступления перед послами Макрон говорил, что властям Франции нужно «перетасовать карты», чтобы наладить «честный и требовательный диалог с Россией». Это необходимо, в частности, для выстраивания общеевропейской стратегии в отношении РФ, пояснил президент.

21 августа Макрон высказался о возможности возвращения России в «Большую семерку». По словам французского лидера, принять РФ в G7 в настоящее время было бы стратегической ошибкой. Для начала России нужно разрешить кризис на юго-востоке Украины, указал Макрон. В перспективе возвращение Москвы в «Большую семерку» возможно, допустил он.

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