16:53 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин на вопрос Эрдогана о Су-57: летает, можете купить
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поинтересовался у президента России Владимира Путина во время авиакосмического салона МАКС-2019, можно ли купить Су-57.
Между президентами состоялся такой диалог (по «РИА Новости»):
«Это Су-57? А он уже летает?» — спросил господин Эрдоган.
«Летает», — подтвердил российский президент.
«А его можно купить?» — снова спросил турецкий лидер.
«Можете купить», — ответил господин Путин.
После этого оба президента рассмеялись. Глава Минпромторга России Денис Мантуров добавил, что купить СУ-57 можно «чуть попозже».
Кроме Су-57 Путин и Эрдоган также осмотрели средний вертолет Ка-62, тяжелый вертолет Ми-38,
На церемонии открытия Авиакосмического салона Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости увеличить
Ранее турецкие СМИ сообщили, что представители армии страны изучают варианты покупки российских самолетов после отказа США продавать истребители F-35. Отказ США последовал после подписания