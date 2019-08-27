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16:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин на вопрос Эрдогана о Су-57: летает, можете купить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поинтересовался у президента России Владимира Путина во время авиакосмического салона МАКС-2019, можно ли купить Су-57.

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Между президентами состоялся такой диалог (по «РИА Новости»):

«Это Су-57? А он уже летает?» — спросил господин Эрдоган.

«Летает», — подтвердил российский президент.

«А его можно купить?» — снова спросил турецкий лидер.

«Можете купить», — ответил господин Путин.

После этого оба президента рассмеялись. Глава Минпромторга России Денис Мантуров добавил, что купить СУ-57 можно «чуть попозже».

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Кроме Су-57 Путин и Эрдоган также осмотрели средний вертолет Ка-62, тяжелый вертолет Ми-38, самолет-амфибию Бе-200, где президент России рассказал своему турецкому коллеге об основных его характеристиках. После президенты поднялись на борт российского гражданского самолета МС-21 и осмотрели его кабину и салон.

На церемонии открытия Авиакосмического салона Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости увеличить российско-турецкий товарооборот с нынешних $25 млрд до $100 млрд.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что представители армии страны изучают варианты покупки российских самолетов после отказа США продавать истребители F-35. Отказ США последовал после подписания российско-турецкого контракта на поставку четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд. Первая партия C-400 была отправлена 12 июля. Эрдоган заявил ранее, что страна готова искать альтернативы F-35, раз Вашингтон отказывается их поставлять. Российская госкорпорация «Ростех» уже заявила о готовности «проработать поставки» в Турцию Су-35.

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16:27 (мск)© Ньюстюб
Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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