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19:22 (мск), источник: ТАСС

Президент Бразилии предложил Макрону извиниться

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 августа. /ТАСС/. Ранее лидер Франции назвал Жаира Болсонару лжецом.

Источник: AP 2019

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес. Об этом политик заявил во вторник утром журналистам.

«Для начала, господину Макрону стоило бы отказаться от своих оскорблений в мой адрес. Во-первых, он назвал меня лжецом. А во-вторых, насколько я осведомлен, он ставит под вопрос наш суверенитет над Амазонией», — заявил Болсонару. По словам политика, только после этого бразильские власти могли бы рассмотреть возможность принятия финансовой помощи от стран Группы семи на борьбу с пожарами в Амазонии. В понедельник вечером глава гражданской канцелярии Болсонару Оникс Лоренцони заявил, что правительство Бразилии откажется от анонсированной Макроном помощи «семерки». «Сперва извинения, затем предложение, а потом я отвечу», — подытожил глава южноамериканской республики.

Что касается собственного нелицеприятного комментария в Facebook, оскорбившего супругу французского лидера, то, как утверждает Болсонару, его цель была противоположной.

«Я просил [пользователей] больше не делать таких публикаций», — пояснил глава государства. В ответ на вопрос планирует ли он сам просить прощения у первой леди Франции, Болсонару отказался продолжать разговор с прессой.

В минувшее воскресенье один из подписчиков бразильского президента Жаира Болсонару в Facebook оставил на его официальной странице комментарий, касающийся внешности первой леди Франции. Этот человек разместил фотоколлаж, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими супругами. «Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару», — гласила подпись к картинке. «Президент, Макрон вам просто завидует», — добавил от себя пользователь, опубликовавший фото.

К этому комментарию с официального аккаунта Болсонару был размещен следующий ответ: «Не унижай парня, ха-ха». В пресс-службе президента Бразилии не стали подтверждать, принадлежат ли эти слова самому главе государства или кому-то из его помощников.

Позже, выступая на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии, французский лидер выразил сожаление в связи с «крайне невежливыми» высказываниями Болсонару в Facebook, задевающими Брижит Макрон. «Надеюсь, что у Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте своих обязанностей», — сказал он.

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