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17:34 (мск), источник: ИА REGNUM

Вторых туров не будет: опросы предсказывают победу глав регионов 8 сентября

МОСКВА, 27 августа 2019, 17:14 — REGNUM. Врио губернаторов регионов и действующие губернаторы субъектов федерации, где 8 сентября 2019 года состоятся выборы высшего должностного лица, одержат победу в первом туре, — свидетельствуют данные закрытых социологических опросов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле.

Источник: Reuters

Издание приводит данные электоральных рейтингов глав регионов, участвующих выборов, согласно которым каждый из 13 «основных кандидатов» набирает в первом туре более 50%. При этом восемь из них могут набрать более 80%: это врио губернатора Курганской области Вадим Шумков (88%), Забайкальского врая Александр Осипов — 86%, врио главы Башкирии Радий Хабиров — 86%, Курской области Роман Старовойт — 84%, Республики Калмыкия Бату Хасиков — 83%, Челябинской области Алексей Текслер — 82%, Липецкой области Игорь Артамонов — 81%, действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров — 80%.

Более 70% голосов могут получить врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и Оренбургской области Денис Паслер — по 76%, Мурманской области Андрей Чибис — 75%, врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин — 74% и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин — 70%.

За врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглова готовы проголосовать 66% избирателей, действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников может получить такую же поддержку, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров — 61% голосов.

При этом экспертные оценки результатов выборов в большинстве случаев совпадают с электоральным рейтингом и также предсказывают победу всех глав регионов и врио губернаторов в первом туре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы высших должностных лиц субъектов федерации 8 сентября 2019 года пройдут в 13 регионах России. Ещё в трёх (Кабардино-Балкария, Крым, Ингушетия) глав выберут депутаты законодательных собраний.

Общественники отмечают рост конкуренции на выборах 2019 года по сравнению с прошлыми выборами в тех же регионов: общее количество кандидатов на этапе выдвижения увеличилось со 109 человек до 163.

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