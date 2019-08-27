19:17 (мск), источник: Daily Storm
Коэльо извинился за «истерику» оскорбившего жену Макрона президента Бразилии
Любимый писатель певицы Мадонны попросил «тысячу раз» прощения у всех французов.
Известный бразильский писатель Пауло Коэльо извинился за поведение президента Бразилии Жаира Болсонару, который ранее высмеял внешность супруги своего французского коллеги Эммануэля Макрона Брижит. По словам любимого литератора певицы Мадонны, бразильский лидер вел себя «истерично», и за это Коэльо «тысячу раз» просит прощения у Франции.
«Это немного грустное видео снято, чтобы попросить прощения у моих французских друзей за возникший кризис, за, я бы сказал, истерику Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и его супруге… Простите меня, простите меня тысячу раз», — заявил Коэльо в размещенном в Twitter видеообращении.
«В то время как Амазония горит, у них нет никаких аргументов, и они только и могут, что оскорблять, отрицать, говорить не пойми что, лишь бы избежать ответственности», — отметил автор «Алхимика».
Ранее один из пользователей Facebook сравнил внешность жен президентов Бразилии и Франции, заметив, что супруга Болсонару явно более привлекательная. Глава страны поддержал его, написав в ироничном ключе, что не стоит так издеваться над человеком. Позже Макрон отреагировал на критику внешности своей жены, заявив, что бразильцы заслуживают президента, который «ведет себя нормально».
Конфликт между Болсонару и Макроном начался после того, как французский лидер перед началом саммита G7 предложил коллегам обсудить сильные пожары в лесах Амазонки. Однако президент Бразилии не оценил его порыва, потому что Макрон не только не пригласил Болсонару для переговоров, но и не обсуждал с бразильскими властями эту проблему. По мнению Болсонару, такое поведение имеет признаки неоколониализма. Он обвинил Макрона в преследовании личных целей вместо решения конкретных задач.
Позже бразильский лидер обвинил Макрона в разжигании ненависти к Бразилии и заявил, что другие страны (Израиль, США, Испания, Чили, Эквадор) действительно хотели помочь в тушении пожаров и предлагали конкретную помощь, а не ограничивались словами.
В марте 2019 года он напомнил Болсонару о преступлениях военной диктатуры, комментируя распоряжение бразильского лидера провести 31 марта памятные мероприятия, посвященные перевороту 1964 года в стране.
По словам писателя (которые, как сообщает ТАСС, подтверждаются документами), однажды его привезли в ДОПС (орган бразильской жандармерии с 1924-го по 1983 год), где на него составили досье, допрашивали, а после отпустили. Позже писателя задержали еще раз: его пытали холодом, били электрошоком, заставляли писать доносы на незнакомых людей.
Пауло Коэльо — автор 20 книг, общий тираж которых более 300 миллионов копий. Часть из них была экранизирована. Его «Алхимик» является одной из самых продаваемых в мире книг. Вместе с тем литературные критики считают, что творчество писателя не заслуживает особого внимания, а его влияние на мировую литературу — незначительное. В 2011 году книги Коэльо были запрещены на территории Ирана.