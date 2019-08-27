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27 августа, источник: Коммерсантъ

Еще один американский сенатор заявил об отказе России выдавать визу

Россия отказалась выдавать визу представителю Демократической партии, сенатору Крис Мерфи, говорится в сообщении на сайте сенатора. Он собирался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами.

Источник: Reuters

«К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы», — заявил господин Мерфи.

По его словам, он является жестким критиком Кремля, но верит в важность сохранения диалога между двумя странами.

Ранее сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе. Господин Джонсон рассказал, что во время визита планировал пообщаться с чиновниками и американскими бизнесменами.

МИД России объяснил, что сенатор находится в «стоп-листе» в ответ на аналогичные действия США. Министерство также утверждало, что господину Джонсону было об этом известно, а за визой он не обращался.

Напомним, фамилии двух сенаторов упоминались в последнее время в связи, когда Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую «провокационные действия» России против украинских кораблей в Керченском проливе. Господа Мерфи и Джонсон были ее авторами.

Они также разработали законопроект, согласно которому США могут выделить Европе $1 млрд на финансирование энергетических проектов, чтобы помочь диверсифицировать энергетику и «противостоять влиянию России».

В 2018 году господин Джонсон посещал Россию. Он приезжал в составе делегации американских сенаторов с 30 июня по 5 июля. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко не смогла ее принять, так как была в указанные дни в командировках в Забайкалье и Китае.

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