27 августа, источник: РИА Новости
Российский дипломат назвал количество боевиков ИГ* в Сирии
ООН, 27 авг — РИА Новости. Общее число боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* и их сторонников в Сирии на данный момент составляет около 3 тысяч человек, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при Организации Геннадий Кузьмин.
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