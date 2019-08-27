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27 августа, источник: РИА Новости

Российский дипломат назвал количество боевиков ИГ* в Сирии

ООН, 27 авг — РИА Новости. Общее число боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* и их сторонников в Сирии на данный момент составляет около 3 тысяч человек, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при Организации Геннадий Кузьмин.

Источник: РИА "Новости"

«На текущий момент общая численность игиловцев* и их сторонников в Сирии составляет порядка 3 тысяч человек», — сказал Кузьмин.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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