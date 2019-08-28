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03:31 (мск), источник: РИА Новости

США займутся возвращением России в G7

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.

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«Президент считает, что мы должны это сделать (вернуть Россию в G7 — ред.). Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении», — сказал Помпео.

Ранее Трамп пообещал пригласить президента России Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. Позже президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» заявил, что лидеры стран-участниц встречи не смогли достичь консенсуса по вопросу возвращения России в клуб.

В частности, немецкий канцлер Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине.

Владимир Путин ранее отмечал, что Москва считает полезными любые контакты со странами «большой семерки» и не исключает возобновления формата G8. Глава МИД Сергей Лавров в понедельник заявил, что Россия никогда по своей инициативе не поднимала вопрос о своем возвращении в G8 и ни о чем никого не просила.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.

Трамп выступает за возвращение России в G7
Во время загрузки произошла ошибка.
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