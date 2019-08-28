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08:47 (мск), источник: РИА Новости

Волкер назвал условие возвращения России в G7

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Возврат к формату «большой восьмерки» (G8) возможен после ухода России из Крыма, заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

Источник: Reuters

«В 2014-м году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — заявил Волкер в интервью украинскому телеканалу «Прямой». Цитата Волкера опубликована в русскоязычной версии страницы госдепартамента США в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США.

По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что лидеры стран-участниц «большой семерки» в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Со своей стороны госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что администрация США будет работать над возвращением России в G7, как того хочет Трамп.

Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Трамп выступает за возвращение России в G7
Во время загрузки произошла ошибка.
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