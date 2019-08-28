12:00 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд в Киеве отпустил журналиста Вышинского под личное поручительство
Киевский апелляционный суд освободил руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное поручительство.
Журналист находился под арестом с июня 2018 года, он обвиняется в госизмене. В июле Подольский районный суд Киева продлил срок его содержания под стражей до 19 сентября.
На изменение меры пресечения журналисту согласилась прокуратура Украины. Сам Вышинский сказал, что у него нет мотивов скрываться от следствия, и пообещал, что по первому требованию будет являться на заседания суда. Он также добавил, что считает выдвинутые против него обвинения абсурдными.
«Главным моим аргументом было, что никаких не только юридических, но и человеческих мотивов скрываться от судебного следствия у меня нет, поскольку, с моей точки зрения, как я заявлял с первого дня моего задержания, потом ареста, обвинения, которые мне предъявлены, настолько абсурдны, что в моих интересах изучить их в судебном процессе и доказать бессмысленность этих обвинений», — заявил журналист на суде.
Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в июне 2018 года. По мнению украинских властей, он вел подрывную информационную деятельность против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
18 июля администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила одновременно освободить Кирилла Вышинского и осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. После телефонного разговора Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным две страны активизировали процесс обмена заключенными. По данным «Ъ», до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев. Однако Сенцова и Вышинского, предположительно, в списках не будет.