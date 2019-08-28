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15:16 (мск), источник: РИА Новости

В комитете Госдумы поддержали идею о введении дополнительных алиментов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева поддержала идею о назначении алиментов для улучшения жилищных условий детей.

Источник: РИА Новости

Ранее «Российская газета» сообщила, что правительственная комиссия рассмотрела законопроект, который разрешает судьям назначать дополнительные алименты одному из родителей для улучшения жилищных условий детей. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил изданию, что это могут быть расходы, связанные с переездом или ремонтом, финансовая помощь при необходимости улучшить жилищные условия через покупку квартиры большей площади.

Сегодня надо защищать детей, и разные бывают ситуации при разводе родителей: какая-то из сторон остается без жилья, в худших условиях. Поэтому, объективно, предполагаются меры ответственности родителей за условия проживания детей, тем более, что число разводов остается еще достаточно высоким.
Ольга Окунева
первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Она добавила, что в рамках семейных приемов проекта «Крепкая семья» получала обращения от родителей с вопросами, как можно улучшить условия проживания ребенка, если они ненадлежащие, так, чтобы «вторая сторона участвовала в решении этой проблемы».

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