Зеленский добился рекордного за историю Украины доверия граждан

««Медовый месяц» Зеленского продолжается. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел, у Ющенко был за 50%… Это наивысший результат, — сказала директор Фонда Ирина Бекешкина на презентации опроса в среду в Киеве.
По ее словам, согласно исследованию, позитивный баланс среди политических лидеров имеют члены команды Зеленского — Дмитрий Разумков — у которого баланс доверия +25, Андрей Богдан тоже имеет +5.
«Что касается других лидеров политических сил, которые вошли в состав Верховной рады, то у них баланс доверия-недоверия (на сколько недоверие превышает доверие — ИФ) — негативный», — отметила Бекешкина.
Даже у Святослава Вакарчука минус 25. Юрий Бойко — минус 35, Юлия Тимошенко — минус 63 и Петр Порошенко — минус 72.
Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Киевом.
Всего было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.