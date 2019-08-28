Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Back in the USSR, или Незабываемые приключения студента в горахАльпинисты обнаружили в Приэльбрусье паспорт, потерянный более 40 лет назад. Вскоре нашелся и его владелец.
Фоторепортажи
28В Жуковском стартовал авиасалон МАКС-2019
6Путин — щедрая душа
13:23 (мск), источник: Интерфакс

Зеленский добился рекордного за историю Украины доверия граждан

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан, о чем свидетельствует опрос Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Источник: Reuters

««Медовый месяц» Зеленского продолжается. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел, у Ющенко был за 50%… Это наивысший результат, — сказала директор Фонда Ирина Бекешкина на презентации опроса в среду в Киеве.

По ее словам, согласно исследованию, позитивный баланс среди политических лидеров имеют члены команды Зеленского — Дмитрий Разумков — у которого баланс доверия +25, Андрей Богдан тоже имеет +5.

«Что касается других лидеров политических сил, которые вошли в состав Верховной рады, то у них баланс доверия-недоверия (на сколько недоверие превышает доверие — ИФ) — негативный», — отметила Бекешкина.

Даже у Святослава Вакарчука минус 25. Юрий Бойко — минус 35, Юлия Тимошенко — минус 63 и Петр Порошенко — минус 72.
Ирина Бекешкина

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Киевом.

Всего было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Под завалами здания в Новосибирске могут находиться люди
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
Клуб со 124-летней историей лишен профессионального статуса
В российском биатлоне разразился скандал из-за «двух евро»
Pornhub снял «самое грязное видео в мире» в поддержку экологии
Стали известны самые богатые российские семьи
Здоровье
5 привычек, которые незаметно отбирают молодость Их сложно заметить, но достаточно легко исправить.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Новый необычный Mercedes: еще один внедорожник-купе «Мерседес» представил новую модель – это кроссовер. Да не простой, а «купеобразный»
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Дети
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз У актера родилась еще одна дочь (фото)
Леди
Лолита, Виктория Боня и еще 12 звезд, которые любят прозрачную одежду Селебрити из нашей подборки явно гордятся своей фигурой и не прочь продемонстрировать ее даже на красных дорожках.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь