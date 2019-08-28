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14:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль прокомментировал покупки Путина у одной и той же мороженщицы

В Кремле не видят ничего странного в том, что президент России Владимир Путин дважды покупал мороженое на авиасалоне МАКС у одной и той же продавщицы. Об этом в среду, 28 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Источник: AP 2019
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Очевидно, на МАКСе из года в год работают одни и те же компании, в том числе торговые, отметил Песков. «Но, честно говоря, я даже не знаю, это та же продавщица или не та же, — признался официальный представитель Кремля. — Поэтому это, что называется, вопрос не к нам».

Ранее журналисты выяснили, что 27 августа Путин во время посещения МАКСа купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году. Тогда президента сопровождали глава «Ростеха» Сергей Чемезов и чиновники. В этом году Путин угостил мороженым турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент России заплатил за покупку пять тысяч рублей, а сдачу попросил отдать главе Минпромторга Денису Мантурову «на развитие авиации».

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