Южная Осетия пытается заставить Грузию убрать блокпост со своей территории

Накануне парламент Южной Осетии заявил о провокациях на границе с Грузией. Как следует из сообщения, в районе села Цнелис находятся «вооруженные формирования Грузии», что является «неприкрытым актом агрессии» со стороны Тбилиси.
«Выставили блокпост, хозяйничают, как хотят. Уже начали дорогу строить», — сообщил Кокоев.
По его словам, на место выехали представители пограничной службы Южной Осетии.
Эти действия получат зеркальный ответ. В любой момент мы готовы отреагировать адекватно ситуации.
Сослан Кокоевсоветник президента Южной Осетии
Кокоев отметил, что Южная Осетия дала грузинским полицейским время «выйти за территорию».
Сотрудники КГБ Южной Осетии также выехали на место. Кроме того, осетинская сторона пытается связаться с Грузией по горячей линии, организованной в рамках Женевских дискуссий, но пока безрезультатно.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.