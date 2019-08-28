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19:07 (мск), источник: РИА Новости

Южная Осетия пытается заставить Грузию убрать блокпост со своей территории

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Грузинские полицейские установили блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис, сообщил РИА Новости советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев. На место выехали югоосетинские пограничники.

Источник: РИА "Новости"

Накануне парламент Южной Осетии заявил о провокациях на границе с Грузией. Как следует из сообщения, в районе села Цнелис находятся «вооруженные формирования Грузии», что является «неприкрытым актом агрессии» со стороны Тбилиси.

«Выставили блокпост, хозяйничают, как хотят. Уже начали дорогу строить», — сообщил Кокоев.

По его словам, на место выехали представители пограничной службы Южной Осетии.

Эти действия получат зеркальный ответ. В любой момент мы готовы отреагировать адекватно ситуации.
Сослан Кокоев
советник президента Южной Осетии
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Кокоев отметил, что Южная Осетия дала грузинским полицейским время «выйти за территорию».

Сотрудники КГБ Южной Осетии также выехали на место. Кроме того, осетинская сторона пытается связаться с Грузией по горячей линии, организованной в рамках Женевских дискуссий, но пока безрезультатно.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

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Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

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