Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Я арктические льды ненавижу, это мой враг»История капитана ледокола, покорившего Северный полюс
Фоторепортажи
11Властелины колец: как в Испании ловят фламинго
24Интересные и странные места, найденные на карте
16:57 (мск), источник: Известия

Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару

Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.

Как пишет Le Parisien 27 августа, в сети микроблогов Twitter появилось несколько тысяч сообщений с хэштегом «Извини, Брижит» (#DesculpaBrigitte).

Читайте также
Президент Бразилии предложил Макрону извиниться

Примечательно, что некоторые твиты с извинениями были написаны на французском языке. Например, так сделал бразильский телеведущий Эдгар Пикколи (Edgard Piccoli).

«Извините, Брижит, мне стыдно за президента», — написал он на французском языке.

«Я прошу прощения за ужасный комментарий президента моей страны, который не только не представляет мои интересы, но и позорит меня каждый день», — написала пользователь с ником Cassia и сопроводила запись хэштегами «Извини, Брижит» на португальском и французском языках.

В стороне не остались и бразильские издания. Так, ежедневная газета Extra на первой полосе разместила фотографию супруги Эммануэля Макрона с извинениями. За слова Болсонару извинился и бразильский писатель Пауло Коэльо.

По данным издания 20 minutes, хэштег был использован по меньшей мере в 50 тыс. твитов. О нем стало известно самой первой леди Франции. Брижит Макрон заявила, что тронута сообщениями пользователей.

Новость
Открытые плечи и мини: самые яркие образы первых леди на саммите G7Модная битва Брижит Макрон и Мелании Трамп.

Конфликт разгорелся из-за комментария Болсонару к публикации одного из пользователей Facebook, который разместил саркастический фотоколлаж с лидерами Бразилии и Франции и их супругами — 37-летней Мишель и 66-летней Брижит, пишет «Газета.ру». Бразильский лидер прокомментировал: «Не унижай парня, ха-ха».

Макрон назвал подобные замечания «чрезвычайно неуважительными» и пожелал жителям Бразилии президента, «поведение которого будет на высоте». Кроме того, он обвинил Болсонару в невыполнении условий по климату и поднял тему разрастающихся природных пожаров в Амазонии.

В ответ Болсонару обвинил французского лидера в притязаниях на Амазонию и потребовал от него извинений.

 Чувство долга: россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей
Проникли с языком: в Латвии приготовились к запрету русских детсадов
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
В Турции умерла девочка из России, получившая травмы в бассейне
Кремль объяснил покупки Путина у одной и той же мороженщицы
Что будет с курсом рубля этой осенью
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября
В Госдуме поддержали идею о введении дополнительных алиментов
Алтайский депутат Владимир Попов опроверг родство с Си Си Кетч
Здоровье
5 привычек, которые незаметно отбирают молодость Их сложно заметить, но достаточно легко исправить.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Массовый отъезд россиян с моря перегрузил трассу на 700% В пиковый день по дороге, рассчитанной на шесть тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин, сообщает ФКУ Упрдор Черноморье
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Популярные темы на «Детях»
Галантный Бодрячок Наварры 328
Юношеские угри 283
А просто летний дождь прошёл... 246
есть ли какие нибудь меры воздействия на 240
Леди
Лолита, Виктория Боня и еще 12 звезд, которые любят прозрачную одежду Селебрити из нашей подборки явно гордятся своей фигурой и не прочь продемонстрировать ее даже на красных дорожках.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь