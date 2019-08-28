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17:57 (мск), источник: Интерфакс

Большинство регионов РФ поддержали идею отмечать падение татаро-монгольского ига

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Большинство субъектов Российской Федерации поддержали идею Калужской области сделать 11 ноября — день окончания Великого стояния на Угре — общероссийской памятной датой, сообщает пресс-служба калужского правительства.

«Наша инициатива получила поддержку большинства регионов России. Это яркое свидетельство важности отстаивания суверенитета нашей страны в современных непростых международных условиях», — приводятся в пресс-релизе слова депутата Госдумы РФ от Калужской области Геннадия Скляра.

В поддержку инициативы Калужской области уже высказались 60 субъектов Федерации.
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Свои письма в адрес органов исполнительной и законодательной власти региона направили руководители Мордовии, Дагестана, Калининградской Новосибирской, Пензенской, Саратовской, Брянской, Орловской областей, Приморского края, Белгородской и Тамбовской областей, Республик Карелия, Коми и Адыгея, Карачаево — Черкесской республики, Хабаровского, Забайкальского и Пермского краев, Архангельской, Магаданской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной области и др.

Письма о поддержке все еще продолжают поступать в Калужскую область.

Между тем 26 августа комитеты Госсовета Татарстана рекомендовали региональному парламенту не поддерживать эту инициативу. 28 августа Госсовет проведет по этому вопросу заочное голосование, затем отзыв заксобрания будет направлен в Госдуму. Отзывы из регионов Дума принимает до 2 сентября.

В Казани считают, что инициатива администрации Калужской области вызовет разобщение русских и татар и приведет к негативным «общественно-политическим последствиям».

В настоящий момент на рассмотрении Госдумы РФ находится направленный Скляром проект закона «О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Он предусматривает установление в стране новой памятной даты 11 ноября — День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Авторы законопроекта подчеркивают, что это историческое событие — Стояние на реке Угре — привело к появлению независимого русского государства с центром в Москве, рождению российского суверенитета.
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Они уверены, что придание дате общенационального статуса будет способствовать укреплению патриотического сознания граждан России и популяризации отечественной истории.

С 2017 года дата 11 ноября — День победного окончания Великого стояния на реке Угре — является региональным праздником в Калужской области, так как эти исторические события происходили как раз под Калугой, в Дзержинском районе.

Внесенный в Госдуму законопроект уже поддержали Российская академия наук, Росархив, министерства культуры, обороны, финансов и юстиции России, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, а также ряд других ведомств и общественные объединения.

В Госдуме законопроект о присвоении 11 ноября статуса памятной даты рассмотрят в осеннюю сессию.

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