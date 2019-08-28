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17:30 (мск), источник: RNS

Захарова прокомментировала заявление сенаторов США об отказе в визах

Конкретных договоренностей по организации визита парламентариев США в Москву достигнуто не было. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления сенаторов США об отказе им в выдаче российских виз.

Источник: Reuters

«Каких-либо конкретных договоренностей об организации визита, подачи документов и тем более заявок на визу не было. Не поступало запросов на официальные встречи в Москве. Не поступало запросов на выдачу в российской дипломатической миссии в Вашингтоне въездных виз», — сказала Захарова во время брифинга. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия-24».

По её словам, «складывается впечатление, что оба сенатора просто хотели раздуть скандал». Она также подчеркнула, что обоим сенаторам хорошо известно, что они входят в список лиц, которым закрыт въезд в Россию. В данный список они попали, как пояснила представитель МИД России, в качестве ответного шага Москвы на введенные санкции в отношении членов Федерального собрания России.

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При этом, подчеркнула Захарова, «мы неоднократно предлагали Вашингтону вывести всех членов законодательных органов обеих стран из-под любых ограничений на поездки, тем самым сняв хотя бы один раздражитель в наших двухсторонних отношениях».

Ранее двое сенаторов США заявили, что им отказали в визах в Россию. Один из них, сенатор-республиканец Рон Джонсон, сообщил, что планировал визит в Россию для встречи с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и представителями организаций гражданского общества, отмечала его пресс-служба.

В российском посольстве заявили, что Джонсон не обращался за визой и не сообщал о своих планах посетить Россию. А в МИД России заявили ТАСС, что Джонсон находится в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей.

После этого сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что ему отказали в российской визе. Его заявление было опубликовано на сайте Сената США.

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