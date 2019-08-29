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15:59 (мск), источник: Московский комсомолец

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском. А потом обратили внимание: в 2017 году в том же Жуковском президент покупал мороженое у той же самой продавщицы.

Кстати, с Эрдоганом эта блондинка вела себя по-свойски: в ответ на его недоумение по поводу отсутствия ложечки почти приказала: так кусайте!

Во время загрузки произошла ошибка.

Мы провели в Жуковском мини-расследование — поискали загадочную мороженщицу.

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Путин — щедрая душа. Сколько он платил за мороженое и кого угощал

«Она, небось, не меньше, чем полковник ФСО», — шутили граждане. Полковник продавщица или нет, выяснить не удалось. Но история и впрямь оказалась непростая.

На следующий день на том самом месте, где Эрдоган и Путин купили по вафельному рожку, витрины с мороженым не оказалось. Между Китайским павильоном и стендом Роскосмоса стоял стандартный холодильник без витрины и прочего. Дальнейший обход авиасалона показал, что такого лотка и такой продавщицы на фестивале нет.

То есть — холодильники стоят, продавщицы в стандартной голубой форме работают. А вот таких лотков, как на видео с мероприятия, да ещё и с кассиршей-блондинкой в синей форме нигде нет.

Вот что сейчас на месте "путинского" лотка.

И никто из продавщиц на вопрос «не знаете, кто тут мороженое Путину продал?» ответить не смог.

— Здесь всего три-пять точек, не у одной так у другой взял, — предположила одна.

— Не интересуюсь, — ответила вторая.

— Не знаю, — пожала плечами третья.

— У кого-то другого спросите, — отмахнулась четвертая.

— Поспрашивайте у кого-нибудь из павильонов, — предложили работники торговли.

Поспрашивали. Никто ничего не знает.

Остаётся анализировать имеющиеся данные. Например, взять марку мороженого. В местных лотках стаканчики, которые купили Путин и Эрдоган, не продаются — везде другая марка.

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Ради визита глав государств вчера часть выставочной экспозиции была оцеплена, всех посторонних вытеснили за оцепление полиции (это подтверждают и продавщицы).

Самих президентов сопровождало по меньшей мере человек 50−70 охраны из ФСО. И вдруг в этой «святая святых» безопасности появляется лоток с мороженым. А потом бесследно исчезает…

Понятно, что покупать и жевать абы что на улице Путин не будет — это запрещено правилами безопасности, все продукты, которые ест президент, проходят контроль. Но все-таки очень интересно, чем сегодня занимается «путинская мороженщица», исчезнувшая вместе с лакомством.

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