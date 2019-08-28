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17:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Королева одобрила приостановку работы британского парламента

Королева Великобритании Елизавета II одобрила план премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента, сообщил Тайный совет.

Приостановка работы парламента (пророгация) вступит в силу между 9 и 12 сентября и продлится до 14 октября. По плану Джонсона, на 14 октября назначена речь королевы в парламенте, в которой она огласит программу правительства.

В среду правительство Великобритании обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента.

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В качестве предлога для приостановки работы парламента Джонсон использовал процедуру подготовки и обнародования новой программы правительства.

Этот шаг премьер-министра возмутил его оппонентов по вопросу о «брексите», которые составляют большинство в Палате общин. Они считают, что он лишит их возможности полноценно участвовать в процессе «брексита», и называют поведение главы правительства антиконституционным.

Джонсон подчеркивает: предположения о том, что намерение приостановить работу парламента вызвано желанием вывести Британию из Евросоюза без соглашения — «полная неправда».

Борис Джонсон ранее заявлял, что хотел бы, чтобы Британия вышла из ЕС с соглашением, но если соглашения не будет, страна все равно покинет Евросоюз 31 октября. В результате приостановки работы у депутатов будет всего несколько дней на следующей неделе, чтобы добиться изменений. Палата общин возвращается с каникул 3 сентября.

Что означает приостановка работы парламента?

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Обычно британский парламент ненадолго приостанавливает работу каждый год — в апреле или в мае. В это время прекращается вся законодательная работа, а законопроекты, которые парламент не успел принять, утрачивают возможность быть принятыми (однако в некоторых случаях их рассмотрение может быть перенесено на следующую сессию).

Все члены парламента и министры сохраняют свои места, но никакие обсуждения и голосования в парламенте не проводятся.

Это не то же самое, что роспуск парламента — когда депутаты слагают полномочия, и назначаются всеобщие выборы.

Справка
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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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