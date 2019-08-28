17:57 (мск), источник: BBC News Русская служба
Королева одобрила приостановку работы британского парламента
Королева Великобритании Елизавета II одобрила план
Приостановка работы парламента (пророгация) вступит в силу между 9 и 12 сентября и продлится до 14 октября. По плану Джонсона, на 14 октября назначена речь королевы в парламенте, в которой она огласит программу правительства.
В среду правительство Великобритании обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента.
В качестве предлога для приостановки работы парламента Джонсон использовал процедуру подготовки и обнародования новой программы правительства.
Этот шаг
Джонсон подчеркивает: предположения о том, что намерение приостановить работу парламента вызвано желанием вывести Британию из Евросоюза без соглашения — «полная неправда».
Борис Джонсон ранее заявлял, что хотел бы, чтобы Британия вышла из ЕС с соглашением, но если соглашения не будет, страна все равно покинет Евросоюз 31 октября. В результате приостановки работы у депутатов будет всего несколько дней на следующей неделе, чтобы добиться изменений. Палата общин возвращается с каникул 3 сентября.
Обычно британский парламент ненадолго приостанавливает работу каждый год — в апреле или в мае. В это время прекращается вся законодательная работа, а законопроекты, которые парламент не успел принять, утрачивают возможность быть принятыми (однако в некоторых случаях их рассмотрение может быть перенесено на следующую сессию).
Все члены парламента и министры сохраняют свои места, но никакие обсуждения и голосования в парламенте не проводятся.
Это не то же самое, что роспуск парламента — когда депутаты слагают полномочия, и назначаются всеобщие выборы.