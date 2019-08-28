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21:58 (мск), источник: Интерфакс

МИД пообещал скорую выплату долгов по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Россия скоро переведет свой взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы, соответствующее распоряжение правительство было принято 27 августа, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она ответила на вопрос журналиста на брифинге.

Источник: РИА "Новости"

После восстановления полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы в конце июня 2019 года Россия полностью выплатила взнос в бюджет Совета Европы за текущий год, напомнила она.

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«Ожидаем, что реформенный процесс в Совете Европы будет продолжен и успешно завершен в интересах обеспечения равенства прав и обязанностей всех стран-членов и укрепления роли Организации как ведущего инструмента обеспечения единства европейских народов», — добавила представитель МИД.

Ранее Россия не платила взносы в СЕ после того, как ее делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за событий в Донбассе и присоединения Крыма. 26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее.

Российская сторона также настаивала на устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц. Источник «Интерфакса» в делегации оценил тогда долг по взносам примерно в 85 млн евро.

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